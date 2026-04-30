Απρόσμενη εξέλιξη είχε το Game 2 των Play-Offs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, καθώς ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Αμερικανός γκαρντ αντέδρασε έντονα στις διαιτητικές αποφάσεις, δείχνοντας εκνευρισμό που κορυφώθηκε με την αποβολή του από την αναμέτρηση, σε ένα σημείο όπου η Μονακό ήδη αντιμετώπιζε μεγάλη πίεση.
Το παιχνίδι είχε ξεκάθαρη εικόνα υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος έκλεισε το πρώτο μέρος με εντυπωσιακή διαφορά 28 πόντων (59-31), έχοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ.
