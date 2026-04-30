Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο ΣΕΦ και με επιβλητική εμφάνιση επικράτησε της Μονακό με 94-64, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη σειρά των Play-Offs της EuroLeague και παίρνοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία του 2-0, τονίζοντας πόσο κρίσιμο ήταν για την ομάδα του να εκμεταλλευτεί την έδρα της σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πίεση που υπήρχε, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν μέσα στο παρκέ.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την απόδοση της ομάδας του:

«Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και είχαμε πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε αλλά θεωρώ πως έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα παίξουν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις από τραυματισμό και έχουν μικρό ρόστερ δεν ήταν εύκολο για εκείνους να ακολουθήσουν το ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος για ακόμα μια φορά, φανταστική ατμόσφαιρα playoff και είμαι ευγνώμων για αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για την ετοιμότητα των παικτών του:

«Προσπαθούμε, δεν προσπαθώ μόνο εγώ, είναι όλος ο οργανισμός, το επιτελείο μου και το πρόγραμμα που έχουμε, όσοι δεν παίζουν τόσο πολύ να κάνουν πιο σκληρή προπόνηση για να είναι όλοι έτοιμοι και να έχουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε. Έίναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα βαθύ ρόστερ αλλά ειλικρινά πιστεύω πως οι συνεχόμενοι αγώνες μας έχουν βοηθήσει πολύ».