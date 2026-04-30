«Δεχόμαστε πιέσεις από τις τιμές του πετρελαίου ανάλογα με το πώς κοιμάται ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν κοιμάται καλά, οι τιμές μειώνονται. Όταν δεν κοιμάται και κάνει κάποια δήλωση, το πετρέλαιο ανεβαίνει αυτόματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Φίτσο, σχολιάζοντας με σαρκασμό τη στάση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός προστίθεται στη λίστα των ακροδεξιών ηγετών, όπως η Μαρίν Λεπέν, ο Ζορντάν Μπαρντελά και οι επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, που κρατούν σαφείς αποστάσεις από τον Τραμπ.

Η τοποθέτηση του Φίτσο έρχεται σε μια περίοδο έντονης δυσαρέσκειας για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, γεγονός που αποδίδεται στην πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

