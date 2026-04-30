Αν το πλάνο σας για σήμερα περιλαμβάνει τηλεργασία, πλυντήρια ή μαγείρεμα, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσετε γρήγορα. Οι προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης φέρνουν σήμερα αρκετές διακοπές ρεύματος σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και των προαστίων. Πριν βρεθείτε προ εκπλήξεως με έναν κλειστό υπολογιστή ή έναν σταματημένο ανελκυστήρα, ρίξτε μια ματιά στη λίστα που ακολουθεί για να δείτε αν ο δρόμος σας είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα μείνουν προσωρινά χωρίς ρεύμα.

Στο Δήμο Αθηναίων, οι διακοπές αφορούν μεταξύ άλλων οδούς όπως η Πανόρμου, η Ανδρούτσου και η Ερεχθέως, με χρονικά διαστήματα που ξεκινούν από τις 08:00 π.μ. και φτάνουν έως και τις 15:30. Αντίστοιχες διακοπές έχουν προγραμματιστεί σε Ζωγράφου, Χαλάνδρι, Καλλιθέα και Γλυφάδα, καθώς και σε περιοχές του Πειραιά, του Αιγάλεω και των βορείων και νοτίων προαστίων.

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στους δήμους της Αττικής

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ 30 έως κάθετο: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΚΟΥΣΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΣΧΟΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΧΙΛΛ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΔΩΝ απο κάθετο: ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζυγά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (8:00 πμ – 2:00 μμ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 13 έως κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΝΟ 11 έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΚ. ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 21 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΤΟΜΠΑΖΗ – ΕΒΡΟΥ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (7:30πμ – 12:30μμ)

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ – ΟΔΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ – ΤΗΝΟΥ – ΣΠΟΡΑΔΩΝ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΦΕΔΟΝΗΣ – ΑΝΕΜΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΔΡΟΥ – ΧΙΟΥ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΧΑΝΙΩΝ (8:00 πμ – 4:00 μμ)

ΛΑΓΟΝΗΣΙ – ΟΔΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ – ΤΗΝΟΥ – ΣΠΟΡΑΔΩΝ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΦΕΔΟΝΗΣ – ΑΝΕΜΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΔΡΟΥ – ΧΙΟΥ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΧΑΝΙΩΝ (8:00 πμ – 4:00 μμ)

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΛΑΣΚΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΑΛ.ΔΙΑΚΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΟΥ (10:00 πμ – 12:00 μμ)

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (10:00 – 16:00)

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΧΑΡΑΣ, ΔΗΛΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΑΤΟΙΟΥ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΙΜΙΩΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΖΕΑΣ (4:00 μμ – 6:00 μμ)