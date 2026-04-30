Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό μέτρο πίεσης προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να επιβάλει παρατεταμένο αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, γεγονός που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία και να οδηγήσει σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν ήδη εκτιναχθεί σε υψηλό τετραετίας.

Ο πόλεμος που ξεκίνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 28 Φεβρουαρίου, με εκτεταμένους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως σε Ιράν και Λίβανο, και συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παρότι η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 8 Απριλίου έβαλε προσωρινό τέλος στις εχθροπραξίες, η σύγκρουση φαίνεται πως δεν έχει λήξει. Η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται, σύμφωνα με αναλυτές, για πολύμηνο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ως αντίποινα για το κλείσιμο από την Τεχεράνη των στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με στελέχη εταιρειών πετρελαίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν, όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος, «τα μέτρα που πήρε ο πρόεδρος Τραμπ για να ανακουφίσει τις διεθνείς αγορές και τα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον εφαρμοζόμενο αποκλεισμό για μήνες αν είναι απαραίτητο».

«Ο αποκλεισμός είναι λιγάκι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Axios.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και αναταραχή στις αγορές

Καθώς η προοπτική διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης απομακρύνεται, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου καταγράφουν έντονη νευρικότητα. Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ ξεπέρασε τα 119 δολάρια, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι το στενό του Ορμούζ μπορεί να παραμείνει κλειστό για μεγάλο διάστημα. Για «παρατεινόμενο αδιέξοδο» έκανε λόγο η εταιρεία DNB, σημειώνοντας ότι «οι μάχες έχουν ουσιαστικά σταματήσει» αλλά «δεν προκύπτει καμιά διαρκής λύση».

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει την κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να προκαλέσουν «εσωτερικούς διχασμούς» και κάλεσε σε «ενότητα» απέναντι στις πιέσεις.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις «επιζήμιες συνέπειες» που θα είχε μια νέα στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα έπληττε «όχι μόνο» τη χώρα και τους γείτονές της, αλλά και «το σύνολο της διεθνούς κοινότητας».

Πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου δέχθηκε σφοδρή κριτική από δημοκρατικούς βουλευτές κατά την πρώτη του ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Οι χαρακτηρισμοί «γεωπολιτική καταστροφή», «στρατηγική αποτυχία» και «τέλμα» κυριάρχησαν στη συζήτηση.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια και διερωτήθηκε: «ποια είναι η τιμή για να εξασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο;».

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Οι οικονομικές συνέπειες της σύρραξης είναι ιδιαίτερα αισθητές στο Ιράν, όπου το ριάλ έχει υποχωρήσει στη χαμηλότερη ισοτιμία του έναντι του δολαρίου από το 1979. Στην Τεχεράνη, πολλοί πολίτες εκφράζουν απαισιοδοξία για το μέλλον.

«Η ιδέα πως θα ξαναζήσουμε τον πόλεμο είναι τρομακτική, αλλά δεν έχουμε ελπίδα πως θα βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Αλί, αρχιτέκτονας 52 ετών, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Αλεξάντερ ντε Κρο, προειδοποίησε ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας απειλεί να βυθίσει στη φτώχεια πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Κλιμάκωση στον Λίβανο

Στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ μάχεται τη Χεζμπολάχ, δύο άνθρωποι –μεταξύ αυτών ένας στρατιωτικός– σκοτώθηκαν σε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου στη Βηρυτό. Την προηγουμένη, οι επιθέσεις είχαν προκαλέσει τον θάνατο 19 ατόμων, ανάμεσά τους και τρεις διασώστες.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κάλεσε το Ισραήλ να «εφαρμόσει πλήρως» την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε από την Ουάσιγκτον να ορίσει ημερομηνία για απευθείας διαπραγματεύσεις.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στον Λίβανο κινδυνεύουν από οξεία διατροφική ανασφάλεια, καθώς η χώρα παραμένει βυθισμένη σε βαθιά οικονομική κρίση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι έχει ζητήσει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τις επιχειρήσεις του Ισραήλ σε «χειρουργικά πλήγματα», αποφεύγοντας την πλήρη επανέναρξη του πολέμου. «Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά. Να μην κατεδαφίζει κτίρια. Είναι πολύ φρικτό», είπε, προσθέτοντας ότι «το Ιράν κατέστρεψε τον Λίβανο» μέσω της Χεζμπολάχ, αλλά «καθώς εξουδετερώνεται το Ιράν, εξουδετερώνεται και η Χεζμπολάχ».