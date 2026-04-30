Είναι ένα από τα πιο φορτισμένα ιστορικά και πολιτικά συγκροτήματα κτιρίων στην Αθήνα. Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας χτίστηκαν τη δεκαετία του 1930 για τη στέγαση προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και σήμερα θεωρούνται μνημείο νεότερης αρχιτεκτονικής και κοινωνικής ιστορίας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, και ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης σύγκρουσης γύρω από το μέλλον τους: Ανάπλαση, κοινωνική κατοικία, αυτοοργάνωση και δικαίωμα στην πόλη.

Η πρόσφατη απεργία πείνας μέλους της κοινότητας που ζει στα Προσφυγικά, ο οποίος αντιδρά στο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για αποκατάσταση τεσσάρων πολυκατοικιών μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή θα οδηγήσει στον εκτοπισμό των σημερινών κατοίκων και στη διάλυση της αυτοοργανωμένης κοινότητας που λειτουργεί εκεί, έχει φέρει ξανά το ζήτημα των Προσφυγικών στο προσκήνιο.

Από τη μία, η Περιφέρεια Αττικής, η οποία με το σχέδιο που έχει καταρτίσει, θεωρεί πως η αποκατάσταση των κτιρίων, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένη φθορά, είναι αναγκαία τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για να επιστρέψει ο χώρος «στην κοινωνία», μέσω προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας και πολιτιστικής αξιοποίησης. Σημειώνεται πως το σχέδιο της Περιφέρειας αφορά τις τέσσερις πρώτες πολυκατοικίες – μέρος του συγκροτήματος των Προσφυγικών στη Λ. Αλεξάνδρας – που ανήκουν στην ίδια (πλήρως μεταβιβασμένα και υπό κυριότητα Περιφέρειας) από το ελληνικό δημόσιο. ⁠Συνολικά τα διαμερίσματα που είναι για χρήση στο σχέδιο ανέρχονται σε 108. Βάσει της προωθούμενης ανάπλασης, αναμένεται να δημιουργηθούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και στήριξης για πολίτες, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, όπως είναι οι οικογένειες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα, άνεργοι που εντάσσονται ξανά στην αγορά εργασίας καθώς και συνοδοί ασθενών του «Αγίου Σάββα».

Από την άλλη, συλλογικότητες των Προσφυγικών βλέπουν το σχέδιο ως πρόσχημα για την εκκένωση της κοινότητας και τον βίαιο εκτοπισμό τους από την περιοχή. Όπως υποστηρίζουν, εδώ και χρόνια οι ίδιοι συντήρησαν εγκαταλελειμμένα διαμερίσματα, δημιούργησαν δίκτυα αλληλεγγύης, φιλοξένησαν πρόσφυγες, φτωχούς και ευάλωτους ανθρώπους και ότι τώρα κινδυνεύουν να εκτοπιστούν χωρίς σαφές σχέδιο επανεγκατάστασης. Παρόλα αυτά, στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε πριν από λίγα 24ωρα η Περιφέρεια Αττικής, σημειώνοντας πως θα υπάρξει μέριμνα τόσο για τη μετεγκατάσταση όσων σήμερα διαμένουν στα Προσφυγικά σε κατάλληλες δομές και καταλύματα που θα εξασφαλίζουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, όσο και για την ένταξή τους – όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις – στους νέους χώρους που θα προκύψουν μετά την ανάπλαση.

Κι ενώ, λοιπόν, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το μέλλον των τεσσάρων μπροστινών πολυκατοικιών, ερωτηματικό παραμένει το τί θα απογίνουν οι τέσσερις πολυκατοικίες που βρίσκονται στο πίσω μέρος. Όπως εξηγούν στα «ΝΕΑ» ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε αυτές, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται υπό κατάληψη, δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός που να αφορά τους 51 ιδιοκτήτες αυτών των διαμερισμάτων. Υπάρχουν, μάλιστα, ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους τα τελευταία 20 χρόνια. «Η απαλλοτρίωση με fast track διαδικασίες, όταν θα ξεκινήσει η ανάπλαση για τις τέσσερις μπροστινές, ίσως είναι μονόδρομος. Η κοινή λογική, πάντως, λέει πως δεν μπορούν να αφεθούν στην τύχη τους οι πίσω πολυκατοικίες, καθώς και αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας», σημειώνουν.