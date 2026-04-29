«Δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης – και δεν θα επιτραπεί για κανέναν λόγο», λένε στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας πως η αποκατάσταση των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αντιμετωπίζεται ως μια ολοκληρωμένη αστική και κοινωνική παρέμβαση υψηλής προτεραιότητας με ισχυρό ιστορικό και κοινωνικό αποτύπωμα για την πόλη.

Ξεκαθαρίζεται δε, ότι τα Προσφυγικά δεν πρόκειται να εμπορευματοποιηθούν, να γκρεμιστούν ή να εγκαταλειφθούν – ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. «Αποτελούν ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης της πρωτεύουσας και μόνο ως τέτοιο αντιμετωπίζονται», αναφέρουν.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου Χαϊδαρίου, εισέβαλε ομάδα διαδηλωτών, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των ανθρώπων που διαμένουν στα Προσφυγικά και κρατώντας σημαίες.

Πίσω στην κοινωνία

Οπως αναφέρουν στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος είναι να επιστρέψουν τα Προσφυγικά στην κοινωνία, ως χώροι κοινωνικής κατοικίας, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας για προσιτή και βιώσιμη στέγαση.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να δημιουργηθούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και στήριξης για πολίτες οι οποίοι το έχουν ανάγκη, όπως είναι οι οικογένειες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα, άνεργοι που εντάσσονται ξανά στην αγορά εργασίας καθώς και συνοδοί ασθενών του «Αγίου Σάββα». Η ανάπλαση αφορά τις τέσσερις πρώτες πολυκατοικίες – μέρος του συγκροτήματος των Προσφυγικών στη Λ. Αλεξάνδρας – που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής (πλήρως μεταβιβασμένα και υπό κυριότητα Περιφέρειας) από το ελληνικό Δημόσιο. Συνολικά τα διαμερίσματα που είναι για χρήση στο σχέδιο ανέρχονται σε 108.

Σημερινοί διαμένοντες

Μάλιστα, από την Περιφέρεια Αττικής υπογραμμίζεται πως σε συνεργασία με την πολιτεία, τον δήμο και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, πρόκειται να υπάρξει μέριμνα για τους σημερινούς διαμένοντες. «Με οργανωμένο και διαφανή σχεδιασμό, θα υπάρξει μέριμνα για τη μετεγκατάστασή τους σε κατάλληλες δομές και καταλύματα που θα εξασφαλίζουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μελλοντικής λειτουργίας των Προσφυγικών, ως χώρων κοινωνικής κατοικίας, θα προβλεφθούν διαδικασίες με διαφάνεια και σαφή κριτήρια, ώστε όσοι από τους σημερινούς διαμένοντες πληρούν τις προϋποθέσεις να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στους νέους αυτούς χώρους», σημειώνεται.