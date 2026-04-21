Υπάρχουν κάποιες μελωδίες που έχουν για ορχήστρα τον παλμό του κόσμου. Είναι η γεμάτη Τούμπα που, από τα αποδυτήρια μέχρι τις κερκίδες, αισθάνεσαι ότι η ανάσα αυτή κουβαλάει μια ολόκληρη πόλη στις πλάτες της.

Στο νέο σποτ που παρουσίασε η Superbet για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αυτή η μελωδία δεν είναι άλλη από τον πρώτο ύμνο του συλλόγου. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε το 1927, τότε που η Θεσσαλονίκη μύριζε ακόμη προσφυγιά, και που σήμερα επιστρέφει για να γίνει η γέφυρα προς το μέλλον.

Η καμπάνια «Μαζί στον νέο αιώνα του ΠΑΟΚ» δεν είναι μια απλή διαφημιστική ενέργεια ενός μεγάλου χορηγού αλλά μια κατάθεση ψυχής. Με την υπογραφή της Ogilvy και την εκτέλεση της BOO Productions, το τηλεοπτικό σποτ καταφέρνει να χωρέσει έναν αιώνα ασπρόμαυρης δόξας σε λίγα λεπτά κινηματογραφικής μαγείας.

Η ιστορία που αναπνέει από τα αποδυτήρια

Η αφήγηση μας μεταφέρει εκεί που γεννιούνται οι θρύλοι: στα αποδυτήρια της Τούμπας. Εκεί, η κάμερα συλλαμβάνει την ένταση στα πρόσωπα τεσσάρων παιδιών που αποτελούν το «σήμερα» και το «αύριο» του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Χατσίδης είναι παιδιά που μεγάλωσαν στις Ακαδημίες της ομάδας, που έμαθαν να δένουν τα κορδόνια τους στα γήπεδα της Νέας Μεσημβρίας και που σήμερα ηγούνται της πρώτης ομάδας.

Όταν παίρνουν τον λόγο για να απαγγείλουν το «Είμαστε εμείς της Πόλης τα παιδιά τα παινεμένα», ο χρόνος σταματά. Οι στίχοι αυτοί γίνονται ένας όρκος τιμής προς εκείνους που ίδρυσαν τον σύλλογο το 1926 και αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη πως στον ΠΑΟΚ η ταυτότητα δεν είναι κάτι που αγοράζεται, αλλά κάτι που κληρονομείται.

Η Θεσσαλονίκη σε ασπρόμαυρο φόντο

Καθώς η ταινία εξελίσσεται, η πόλη γίνεται η ίδια πρωταγωνίστρια. Βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να δονείται, τους φιλάθλους να ζουν την αγωνία του αγώνα και ζωντανούς θρύλους που φόρεσαν τη φανέλα με τον Δικέφαλο να παρακολουθούν με συγκίνηση. Είναι μια αφήγηση που σε κάνει να αισθάνεσαι το γλυκό βάρος της ιστορίας, χωρίς να χρειάζεται να την περιγράψεις.

Η Superbet, ο νέος μεγάλος σύμμαχος του ΠΑΟΚ, επιλέγει να ενσωματωθεί σε αυτό το τοπίο με σεβασμό, επιλέγοντας να ταυτιστεί με το συναίσθημα και την αυθεντικότητα. Είναι μια συνεργασία που δεν κοιτάζει μόνο το «τώρα», αλλά στοχεύει στον νέο αιώνα που ανατέλλει, γεμάτος υποσχέσεις για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Μια διεθνής τεχνολογική δύναμη

Αυτή η σύμπραξη έχει και μια άλλη, πιο στιβαρή πλευρά, αφού η Superbet πέρα από χορηγό είναι κομμάτι της Super Technologies, ενός παγκόσμιου τεχνολογικού κολοσσού που από το 2008 ανατρέπει τα δεδομένα στην ψυχαγωγία των φιλάθλων. Με την ιδιόκτητη πλατφόρμα playstack, η εταιρεία προσφέρει καινοτόμες εμπειρίες σε εκατομμύρια χρήστες, από τη Βραζιλία και το Βέλγιο μέχρι τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Η οικονομική επιφάνεια και η αξιοπιστία της Superbet είναι αδιαμφισβήτητες. Με στρατηγικές επενδύσεις από τη Blackstone – τον μεγαλύτερο διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως – ύψους 175 εκατ. ευρώ το 2019 και μια πρόσφατη αναχρηματοδότηση μαμούθ 1,3 δισ. ευρώ το 2025, η εταιρεία θωρακίζει το μέλλον της και, μαζί με αυτό, τη συνεργασία της με τον ΠΑΟΚ.

Επιπλέον, η δέσμευσή της στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ως μέλος των διεθνών οργανισμών IBIA και EGBA, διασφαλίζει ότι αυτή η πορεία θα γίνει με όρους απόλυτης διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Η καμπάνια, που ήδη «ντύνει» την πόλη της Θεσσαλονίκης και κατακλύζει το διαδίκτυο, είναι μόνο η αρχή. Ο πρώτος ύμνος του 1927, που έμεινε ζωντανός μέσα στις δεκαετίες από τα παιδιά των Ακαδημιών, αποτελεί πλέον ορόσημο και για τις επόμενες γενιές.

Μέσα σε τέσσερις στίχους χωράει όλη η προσφυγική ιστορία, όλος ο πόνος και όλη η χαρά ενός λαού που βρήκε στον ΠΑΟΚ το σπίτι του. Σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και τη δύναμη της Superbet, αυτή η ιστορία ταξιδεύει στο μέλλον. Ο δεύτερος αιώνας του ΠΑΟΚ ξεκινά με έναν όρκο νίκης και μια υπόσχεση: να παραμείνει η ομάδα πιστή στις ρίζες της, ενώ ταυτόχρονα κατακτά την κορυφή του σύγχρονου ποδοσφαίρου.