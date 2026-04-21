Βράδυ Σαββάτου… Το ρολόι στο Κλεάνθης Βικελίδης δείχνει το 75ο λεπτό. Ο Τίνο Καντεβέρε βάζει μία κόντρα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αντί να φύγει οπουδήποτε αλλού όμως, στρώνεται μπροστά του και με το μισό γήπεδο δικό του.

Ηδη ο ζιμπαμπουανός άσος είχε… καταπιεί πολλά χιλιόμετρα και η κούραση ήταν εμφανής. Εχασε ευκαιρίες, μοίρασε μία ασίστ και κάλυψε αρκετά χιλιόμετρα. Ηταν, όμως, σαν να ήρθαν όλα στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Τα τρία δοκάρια των προηγούμενων αγώνων, οι χαμένες ευκαιρίες, το τελευταίο του γκολ κόντρα στη Μαρσέιγ το 2024 ως παίκτης της Ναντ. Τρεις θλάσεις και ένα χειρουργείο φέτος… Πόσα ακόμα να του συμβούν… Πόσο ακόμα να περιμένει τη λύτρωσή του;

Ηταν λες και μέσα από όλα αυτά βρήκε τη δύναμη για ένα τελευταίο σπριντ. Μία ακόμη ευκαιρία να πετύχει ένα ρημάδι γκολ. Και όταν βρέθηκε απέναντι στον Σιαμπάνη, το έκανε να φαίνεται τόσο απλό.

Από την πρώτη στιγμή ο Αφρικανός έκανε «κλικ» στον Γρηγορίου και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι τον προτιμάει αντί του Λορέν Μορόν στα περισσότερα ματς. Για να τον έχει, λοιπόν, προσέχει και έχει βάλει τον πρώην παίκτη της Λυών σε ένα ειδικό καθεστώς διαχείρισης. Να πάρει έστω και στο τέλος της χρονιάς αυτό για το οποίο ο Αρης θα δαπανήσει φέτος 900 χιλιάδες ευρώ.

Ενα νούμερο που φτάνει μία ανάσα από τα 2 εκατ. ευρώ εάν στη συζήτηση μπει ακόμη μία μεγάλη επένδυση του περασμένου καλοκαιριού και συγκεκριμένα αυτή του Κάρλες Πέρεθ. Ο ισπανός μεσοεπιθετικός έχει… καταφέρει να θεωρείται τελειωμένος από τον περασμένο Μάρτιο. Ακόμα και τώρα φαντάζει πολύ δύσκολο να μην επιστρέψει στη Θέλτα το επόμενο καλοκαίρι. Ενας παίκτης με συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατ. αλλά δίχως γκολ, ασίστ και την παραμικρή ουσία στο παιχνίδι του. Παρ’ όλα αυτά ο Γρηγορίου διέκρινε τα αδιάκοπα τρεξίματα του Πέρεθ, την τακτική πειθαρχία του και τα προσάρμοσε στην προβληματική για φέτος θέση του επιτελικού μέσου. Ναι μεν ακόμα ο Ισπανός δεν έχει κάνει νούμερα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά συμμετέχει πιο ουσιαστικά στο παιχνίδι και έχει βάλει το… λιθαράκι του για τη βελτιωμένη εικόνα του Αρη.