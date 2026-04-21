Σοκ προκαλεί η είδηση από τη Δανία, καθώς ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά από επίθεση με μαχαίρι.
Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά την επίθεση που δέχθηκε.
Η Μίντιλαντ εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.
«Ο Αλαμάρα Τζαμπί συνέχεια κινδύνευσε να πεθάνει και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση και, μετά από επαγγελματικές προσπάθειες από το προσωπικό διάσωσης που κλήθηκε και αργότερα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Ξύπνησε από τεχνητό κώμα και είναι καλά υπό τις περιστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος.
Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.
FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py
— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026