Σοκ προκαλεί η είδηση από τη Δανία, καθώς ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Η Μίντιλαντ εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

«Ο Αλαμάρα Τζαμπί συνέχεια κινδύνευσε να πεθάνει και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση και, μετά από επαγγελματικές προσπάθειες από το προσωπικό διάσωσης που κλήθηκε και αργότερα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Ξύπνησε από τεχνητό κώμα και είναι καλά υπό τις περιστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος.