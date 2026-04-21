Με ένα εκτενές και πολυεπίπεδο αφιέρωμα σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 25 Απριλίου το 14ο τεύχος του περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΕΣ» μαζί με «ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ».

Διακόσια πενήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας και μιας μορφής που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς από τα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους έως και σήμερα. Πολιτικός με ευρωπαϊκό κύρος και διπλωματική εμπειρία, ο Καποδίστριας υπήρξε ο άνθρωπος που επιδίωξε να θέσει τα θεμέλια ενός σύγχρονου κράτους, με μεθοδικότητα, οργάνωση και σαφές όραμα για το μέλλον.

Το νέο τεύχος των «Ιστοριών» επιχειρεί να φωτίσει αθέατες πτυχές της πολυκύμαντης διαδρομής του: από την πορεία του στη διεθνή διπλωματία έως τη δύσκολη θητεία του ως Κυβερνήτη σε μια χώρα που μόλις έβγαινε από την Επανάσταση. Αναδεικνύονται οι σύνθετες σχέσεις του με τη Ρωσία, οι ισορροπίες που επιχείρησε να κρατήσει με τους επαναστατημένους Έλληνες, αλλά και οι επαφές και αντιπαραθέσεις του με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Σπυρίδων Τρικούπης.

Παράλληλα, το αφιέρωμα εξετάζει τον Καποδίστρια ως εκσυγχρονιστή ηγέτη, αλλά και ως πρόσωπο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αντιπαλότητες στο εσωτερικό της χώρας. Μισητός για τις φατρίες που έβλεπαν τα συμφέροντά τους να απειλούνται, αλλά και σταθερός συνομιλητής των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ο Καποδίστριας παρουσιάζεται ως μια προσωπικότητα γεμάτη αντιφάσεις, αλλά και αποφασιστικότητα.

Στο επίκεντρο του αφιερώματος βρίσκεται το σχέδιό του για τη συνέχεια της Ελλάδας: ένα σχέδιο συγκρότησης κράτους που, παρά τις αντιξοότητες και τις συγκρούσεις, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της χώρας.

Το 14ο τεύχος των «ΙΣΤΟΡΙΩΝ» αποτελεί μια ευκαιρία για τον αναγνώστη να προσεγγίσει εκ νέου τον Ιωάννη Καποδίστρια, όχι μόνο ως ιστορική μορφή, αλλά ως μια προσωπικότητα που συνεχίζει να συνομιλεί με τα ζητήματα του σήμερα.