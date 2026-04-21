Μέσα από τη φυλακή, η Ολίβια, η τρανς γυναίκα που βρισκόταν παρέα με τη 19χρονη Μυρτώ, τον 22χρονο Αλβανό και τον 26χρονο αρσιβαρίστα το βράδυ της τραγωδίας στην Κεφαλονιά, παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Η Ολίβια τονίζει πως ήταν φίλη της Μυρτώς και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε οποιοδήποτε κύκλωμα, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο μοιραίο περιστατικό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το βράδυ που βρέθηκαν στο δωμάτιο, είχε μεταμφιεστεί με περούκα και μακιγιάζ προκειμένου να γίνει βιντεοκλήση με τον 66χρονο άνδρα που φέρεται να έστειλε χρήματα στη Μυρτώ.

«Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση», σημείωσε, λέγοντας ακόμα πως η ίδια ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ο 26χρονος μίλησε με τους διασώστες από το κινητό της.

«Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρολυχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας».