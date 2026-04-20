Η αδελφή της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega και απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να το αποκαλύψει, ώστε να διαλευκανθεί η αλήθεια.

Όπως ανέφερε, ζητά από τους κατοίκους της Κεφαλονιάς να μιλήσουν ακόμη και αν πρόκειται για πληροφορίες που ίσως φαίνονται ασήμαντες ή για πράγματα που κάποιοι φοβούνται να πουν, τονίζοντας ότι «η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας».

Παράλληλα, σημείωσε πως η υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος, λέγοντας ότι «όλοι είναι ύποπτοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου» και κάλεσε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει, ακόμη και ανώνυμα με την αστυνομία ή την ίδια την οικογένεια, ώστε να βοηθήσει να βρεθούν απαντήσεις. «Αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία. Βρωμάει πολύ αυτή η στορία».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, ανέφερε επίσης πως η υπόθεση «χρήζει πλήρους διαλεύκανσης», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της 19χρονης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν παρουσιάσει τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.