Πολλά ερωτήματα υπάρχουν και για τον ρόλο του 66χρονου. Του άντρα που εκείνο το βράδυ είχε επικοινωνία με την Μυρτώ και της έστειλε χρήματα, με τα οποία η 19χρονη, φέρεται να αγόρασε ναρκωτικά.

Ο ίδιος επιμένει ότι ήθελε απλά να βοηθήσει ένα νέο κορίτσι, που δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ, όπως υποστηρίζει ότι του έλεγε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Δεκαπέντε την πρώτη φορά και δεκαέξι μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου. Ναι ναι εκεί για πρώτη φορά sτην ομαδική συνομιλία με κάλεσε ο Ο….. και είχε συνακρόαση, το λένε, δεν ξέρω πως το λένε, την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Καλά, ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση. Έγινε μία επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη με την εκλιπούσα. Του στυλ τι κάνεις; Πώς είσαι;…»

Ο 66χρονος περιγράφει τι έγινε το μοιράιο βράδυ εφόσον μίλησε τελέυταία φορά με την 19χρονη Μυρτώ. Περιγράφει ότι ήταν ξαπλωμένη ήταν καλά, και ήταν σε καλύτερη κατάσταση από την τελευταία φόρα. Επισης, περίεργαψε τη Μυρτώ να φοράει ένα μαύρο φόρεμα σε αυτή την κλήση, ενώ όπως φάνηκε.

«Το μοιραίο βράδυ 23:37 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου έιπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί και δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μία διαστάση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχει κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω γω, σε κάποιον δικό σου άνρθωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν, είπε.

Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω χρήματα, να πας να βάλεις ένα δωμάτιο να μείνει, να είσαι ασφαλής να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε και ένα… πιες κι ένα τζιν να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι ξέρω γω κάτι τέτοιο μου έλεγε. Όχι ευχαριστώ δεν θέλω κάτι τέτοια. Επέμενα…. Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό κατέθεσα στην ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν. Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησε και κάτι τέτοια. Στις 04:04… νομίζω.

Στις 04:02 με παίρνει από βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μάυρο φόρεμα νομίζω είχα. Σε καλύτερη κατάσταση. Ήταν μπρούμυτα. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπο της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο να το πω έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι μπήκε κάποιος γιατί είπε α ο….. Δεν ξέρω αν είπε ο Δ… ή όχι. Δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου έκλεισε τη βίντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορλα που την είδα.»