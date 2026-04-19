Νέα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, προανήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η νεαρή κοπέλα είχε εντοπιστεί αναίσθητη στη μέση του δρόμου και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, κατέληξε.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων, πέραν των τριών προφυλακισμένων που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι γονείς της Μυρτώς επιμένουν πως πίσω από τον θάνατό της κρύβονται ύποπτα κυκλώματα μαστροπείας.

«Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω. Το κινητό της κόρης μου το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν θα γράψουν και όποιος είναι υπεύθυνος θα δούμε στο δια ταύτα ποιος θα είναι», δήλωσε ο πατέρας της Μυρτώς στο Mega.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 66χρονος πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος επικοινώνησε τελευταίος με τη 19χρονη, καθώς και ένας άνδρας με το όνομα «Δημήτρης», που σύμφωνα με την κατάθεση του 66χρονου ήταν το όνομα που άκουσε λίγο πριν διακοπεί η συνομιλία τους.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία που ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων. Θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Οι Αρχές επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στο Airbnb, με κομβικό στοιχείο τη μεταφορά 220 ευρώ μέσω IRIS από τον 66χρονο, έπειτα από βιντεοκλήση στις 4 τα ξημερώματα, όταν η Μυρτώ φαίνεται να είχε ακόμη επαφή με το περιβάλλον.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα ξημερώματα της Τρίτης, η Μυρτώ, που είχε βγει βόλτα με τον σύντροφό της, συναντήθηκε με τον 23χρονο φίλο της για να «αράξουν» σε ένα Airbnb. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής, όμως αρχικά είχαν αντιπαράθεση, καθώς η 19χρονη του άφηνε αρνητικά σχόλια. Ο νεαρός φέρεται να την είχε απειλήσει ότι θα τη βρει και θα τη σκοτώσει.

Αργότερα, ο 23χρονος επικοινώνησε ξανά με τη Μυρτώ από άλλο προφίλ, συστήθηκε με το πραγματικό του όνομα και άρχισαν να κάνουν παρέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μυρτώ του πρότεινε να νοικιάσουν ένα δωμάτιο για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Μετά από επικοινωνία με τον 66χρονο, εκείνη βρήκε τα χρήματα και πήγε στο Airbnb γύρω στις 00:30.

Λίγο αργότερα, κάλεσαν τον 26χρονο αρσιβαρίστα, ο οποίος τους προμήθευσε ποσότητα κοκαΐνης. Στη συνέχεια, η Μυρτώ μίλησε με βιντεοκλήση με τον 66χρονο και κατέρρευσε από επιληπτική κρίση λόγω χρήσης ναρκωτικών.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι είδε τη Μυρτώ να έχει σπασμούς και μαζί με τους άλλους δύο προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Η κοπέλα εντοπίστηκε αναίσθητη στην πλατεία απέναντι από το κατάλυμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε από πνευμονικό οίδημα και ανακοπή που προκλήθηκε από χρήση κοκαΐνης.

Καταγγελίες για κύκλωμα μαστροπείας

Ο πατέρας της Μυρτώς καταγγέλλει ότι η κόρη του «έπεσε θύμα κυκλώματος μαστροπείας» και στρέφει τα πυρά του κατά των κατηγορουμένων, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο. «Την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν και να την απαγάγουν», είπε, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι ήθελαν να τη μεταφέρουν στην Αθήνα.

Η οικογένεια αμφισβητεί και τα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν από το κινητό της Μυρτώς, θεωρώντας πως κάποιος άλλος είχε τον έλεγχο της συσκευής και ζητούσε χρήματα από τον 66χρονο.

«Οι γονείς ποτέ δεν την έδιωξαν»

Στο πλευρό των γονιών της 19χρονης βρίσκονται συγγενείς και φίλοι. Η νονά της Μυρτώς διέψευσε ότι η κοπέλα είχε φύγει από το σπίτι, λέγοντας πως οι γονείς της την περίμεναν κάθε βράδυ. «Ποτέ δεν κοιμήθηκε έξω, ποτέ δεν την έδιωξαν», τόνισε.

Η ίδια αποκάλυψε πως το τελευταίο μήνυμα της Μυρτώς προς τη μητέρα της ήταν «σ’ αγαπάμε, έλα» — μια φράση που, όπως είπε, αποδεικνύει τη στενή σχέση μητέρας και κόρης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνομιλίες της 19χρονης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της.

Τι συνέβη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσε καταγγελία γυναίκας που ισχυρίστηκε ότι είναι νοσηλεύτρια και ανέφερε πως οι γιατροί του νοσοκομείου καθυστέρησαν να αναλάβουν το περιστατικό. Το προσωπικό του νοσοκομείου, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασαν έντονα.

Σύμφωνα με εργαζόμενους, η καταγγέλλουσα δεν είναι νοσηλεύτρια αλλά γιατρός αναισθησιολόγος που φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με συνάδελφό της. Το Σωματείο Εργαζομένων διέψευσε ότι υπήρξε καθυστέρηση, επισημαίνοντας πως οι γιατροί έδρασαν άμεσα.

Η πρόεδρος των εργαζομένων, Ειρήνη Βουτσινά, ανέφερε πως «υπήρχε καρδιολόγος και η αναισθησιολόγος κατέβηκε αμέσως στα επείγοντα», ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει ζητηθεί διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης διέταξε ΕΔΕ για να διαπιστωθεί η αλήθεια πίσω από τις αντικρουόμενες καταγγελίες.