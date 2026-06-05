Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει επιχείρηση ευρείας κλίμακας για τον εντοπισμό του.

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού», η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετέχει ενεργά στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ ειδικό διασωστικό σκάφος έχει ενταχθεί στην επιχείρηση για να πραγματοποιήσει παράκτια έρευνα στον Θερμαϊκό κόλπο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κορίτσι εκτιμάται ότι κινείται στην παραλία της Θεσσαλονίκης, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση και δύο πεζοπόρων τμημάτων που συνδράμουν στην αναζήτηση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι το παιδί φέρεται να έφυγε μόνο του από το σπίτι, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.