Σε εικόνες από την Πόλη του Μεξικού, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, καταγράφεται ένταση στους δρόμους, με διαδηλωτές να ρίχνουν αγάλματα ποδοσφαιριστών που είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο των προετοιμασιών της διοργάνωσης.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς εκπαιδευτικοί και συνταξιούχοι δικαστικοί πραγματοποιούν μαζικές κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς δρόμων και πορείες σε κεντρικές λεωφόρους της πρωτεύουσας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται στο πλαίσιο αιτημάτων για αυξήσεις στους μισθούς και αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ζητώντας την κατάργηση μεταρρύθμισης του 2007 που αφορά δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και βελτιώσεις στις αποδοχές τους.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις δεν έχουν υλοποιηθεί και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και με το Μουντιάλ προ των πυλών.