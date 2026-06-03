Το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό πλησιάζει, με τις αποστολές των εθνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη να καταφθάνουν σταδιακά στις διοργανώτριες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μεξικού ετοίμασε μια θερμή υποδοχή στους παίκτες της Νότιος Αφρικής κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο.

Συγκεκριμένα, τους περίμενε μια εκλεκτή μπάντα, η οποία τους ψυχαγώγησε με ήχους μαριάτσι, του παραδοσιακού μουσικού είδους που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεξικανικής κουλτούρας.