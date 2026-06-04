Η Ιαπωνία έφτασε πριν από λίγες ημέρες στο Μεξικό για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει του Μουντιάλ.

Ωστόσο, στην πρώτη της προπόνηση στο γήπεδο των Τίγκρες, διαπιστώθηκε ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε κακή κατάσταση και δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για προπονήσεις υψηλού επιπέδου.

🇲🇽⚠️ Bad image for Mexico in front of the world… 🇯🇵 Japan’s national team reportedly faced poor conditions at Tigres’ facilities, which were rented for their World Cup preparations. 😬🏟️ 👀 The situation reportedly escalated to the point where Japan was close to leaving the… pic.twitter.com/QPpk7YdeOV — NextMex (@NextMexOficial) June 4, 2026

Έπειτα από αυτό, η ιαπωνική αποστολή ήρθε σε συνεννόηση με τη Μοντερέι και αποφάσισε να μεταφέρει τη βάση της στην ομώνυμη πόλη, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της στις εγκαταστάσεις του UANL.