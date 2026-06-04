Η Ιαπωνία έφτασε πριν από λίγες ημέρες στο Μεξικό για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει του Μουντιάλ.
Ωστόσο, στην πρώτη της προπόνηση στο γήπεδο των Τίγκρες, διαπιστώθηκε ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε κακή κατάσταση και δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για προπονήσεις υψηλού επιπέδου.
🇲🇽⚠️ Bad image for Mexico in front of the world…
🇯🇵 Japan’s national team reportedly faced poor conditions at Tigres’ facilities, which were rented for their World Cup preparations. 😬🏟️
👀 The situation reportedly escalated to the point where Japan was close to leaving the… pic.twitter.com/QPpk7YdeOV
— NextMex (@NextMexOficial) June 4, 2026
Έπειτα από αυτό, η ιαπωνική αποστολή ήρθε σε συνεννόηση με τη Μοντερέι και αποφάσισε να μεταφέρει τη βάση της στην ομώνυμη πόλη, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της στις εγκαταστάσεις του UANL.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Japan are absolutely FURIOUS with the conditions they have been provided with in Mexico to prepare for the World Cup.
The situation has escalated to the point where Japan was very close to LEAVING the country.
They finally switched to the pitch of Rayados. pic.twitter.com/MRQZ6Xt6Z9
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 4, 2026