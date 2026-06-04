Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόβλεψη έχει προκαλέσει συζητήσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Γερμανός μαθηματικός Γιόαχιμ Κλέμεντ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε προβλέψει σωστά τους τρεις τελευταίους παγκόσμιους πρωταθλητές μέσω δικού του στατιστικού μοντέλου, δημοσίευσε την εκτίμησή του για τη διοργάνωση του 2026, τοποθετώντας την Ολλανδία στην κορυφή του κόσμου.

Το μοντέλο του Κλέμεντ συνδυάζει παράγοντες όπως το ΑΕΠ κάθε χώρας, τον πληθυσμό, την ποδοσφαιρική παράδοση και την κατάταξη της FIFA, καταλήγοντας σε ένα ιδιαίτερα ανατρεπτικό σενάριο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, η μεγαλύτερη έκπληξη θα έρθει από την Ιαπωνία, η οποία θα αποκλείσει τη Βραζιλία στη φάση των «32», ενώ από τις χώρες της Νότιας Αμερικής μόνο η Αργεντινή θα φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, όπου θα λυγίσει απέναντι στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το μοντέλο προβλέπει τελικό ανάμεσα σε Ολλανδία και Πορτογαλία, με τους «Οράνιε» να κατακτούν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας τους και να βάζουν τέλος σε μια αναμονή δεκαετιών.