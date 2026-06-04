Η Ολλανδία έχασε με 1-0 από την Αλγερία σε διεθνή φιλικό αγώνα, που ήταν και ο πρώτος τους ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το τελικό αποτέλεσμα έκρινε ο Χαντζ Μούσα στο 86ο λεπτό με ένα φανταστικό γκολ. Οι «οράνιε» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες.

Έτσι, ξεκίνησαν με το αριστερό την προετοιμασία τους. Αντίθετα, η ομάδα του Πέτκοβιτς έχει αρκετά καλά στοιχεία να κρατήσει ενόψει συνέχειας.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση: