Σημαντικό βήμα για το συνολικό πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης αποτελεί η έκδοση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Την ώρα που οι εργασίες για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρούν με σταθερό ρυθμό, πλέον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να εκκινήσει και το κομμάτι που αφορά τις εγκαταστάσεις του Π.Α.Ο.

Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας ήταν ένα απαραίτητο βήμα στη διαδικασία, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών. Πλέον, οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια και να βάλουν σε τροχιά υλοποίησης το έργο που αφορά τον Ερασιτέχνη.

Με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις, οι εγκαταστάσεις του Α.Ο. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, ημερομηνία που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Διπλή Ανάπλαση.