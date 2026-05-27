Ο άλλοτε τεχνικός της Κηφισιάς και νυν αναλυτής στην τηλεόραση της Δανίας, Ντάβιντ Νίλσεν, έκανε δηλώσεις στην πατρίδα του για τον Γιάκομπ Νίστρουπ και το νέο βήμα που κάνει στην καριέρα του με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την αποστολή του Νίστρουπ:

«Θα έλεγα ότι δεν είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος που έχει προπονήσει Δανός, αλλά είναι η μεγαλύτερη αποστολή που έχει αναλάβει Δανός προπονητής. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς το πάθος και τη φλόγα που έχουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο να το ζεις και θεωρώ πολύ όμορφο για τον Γιάκομπ ότι είπε “ναι” σε αυτό και πήρε την ευκαιρία να προπονήσει έναν τόσο μεγάλο σύλλογο».

Για την πίεση που θα συναντήσει στην Ελλάδα:

«Όταν μιλάμε για πίεση εδώ στη Δανία, πρέπει να πω ότι είναι ανύπαρκτη. Η πίεση που υπάρχει στη Δανία αφορά αποκλειστικά τη δική μας υπερηφάνεια.

Έχει να κάνει με το ότι είναι δυσάρεστο αν κάποιος γράψει άσχημα πράγματα για εμάς στο διαδίκτυο και έρθουν αντιμέτωποι με αυτά οι σύζυγοι, οι γονείς ή τα παιδιά μας. Είναι δυσάρεστο φυσικά, αλλά δεν είναι τόσο δυσάρεστο όσο το να σου βάλει κάποιος φωτιά στο αυτοκίνητο.

Αν είσαι νέος, έχεις ενέργεια και κρατάς σπαθί και ασπίδα στα χέρια σου, τότε αναλαμβάνεις τη μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι πολύ άνετο να πας σε έναν ολλανδικό ή γερμανικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά τι γίνεται αν ο Γιάκομπ Νέεστρουπ φύγει από τον Παναθηναϊκό;

Στο “Πάρκεν” τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα, αλλά εκεί κάτω γίνεσαι θεός. Και όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά για πάντα.»

Για τις διαφορές στην ποδοσφαιρική κουλτούρα Ελλάδας και Δανίας:

«Δυσκολευόμαστε πολύ να κατανοήσουμε αυτό το πάθος. Εδώ είμαστε τόσο συγκρατημένοι και έχουμε γίνει όλοι CEO του εαυτού μας. Γράφουμε σαν πολιτικοί για τις καλοκαιρινές μας διακοπές στο Facebook και αλλού. Υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι εδώ που πραγματικά, αληθινά, ζουν φανατικά ως φίλαθλοι. Όμως στη χώρα που έχει περάσει τόσα πολλά και όπου υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, είναι εντελώς διαφορετική ιστορία».

Για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα:

«Αν καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα σύνολο εκεί κάτω, θα πας πολύ μακριά. Ακόμη και οι καλύτερες ομάδες παίζουν εξαιρετικά ατομικά. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες που καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα concept και ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο όλοι εκτελούν. Πρέπει, όμως, να σκεφτείς ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη πίεση στους αθλητικούς διευθυντές και στους προπονητές, αλλά υπάρχει επίσης μεγάλη πίεση και στους παίκτες.

Οι παίκτες θα βρίσκονται πάντα στην κατάσταση να πρέπει να φροντίσουν να παίξουν καλά οι ίδιοι, ώστε να αποφύγουν την οργή των φιλάθλων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβεις αυτό το κομμάτι. Αν αρχίσεις να φτιάχνεις ένα πραγματικά ισχυρό concept, πρέπει απλώς να ξέρεις ότι κάποια στιγμή αυτό θα δοκιμαστεί.»

Για τον Στέφανο Κοτσόλη:

«Θα έχει όλη τη στήριξη που χρειάζεται. Ο λόγος που πήγα στην Ελλάδα ήταν ο Στέφανος. Είμαι αρκετά βέβαιος ότι αυτό ήταν επίσης που έκανε τον Γιάκομπ να πει “ναι”. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας φανταστικός ποδοσφαιρικός άνθρωπος και ένας φανταστικός χαρακτήρας, με τον οποίο έχω επαφή από τότε που έφυγα από την Ελλάδα.

Δεν θα μπορούσες να ευχηθείς καλύτερο αθλητικό διευθυντή από εκείνον.»