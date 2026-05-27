Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Βόρεια Αγγλία, όταν ένας εξοργισμένος αγρότης ψέκασε με κοπριά δεκάδες αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει παράνομα σε χωράφι κοντά στη λίμνη Rydal Water, στην περιοχή του Lake District, στην Κάμπρια.

Σύμφωνα με το βίντεο που κατέγραψε περαστικός, τουλάχιστον 20 οχήματα – μεταξύ αυτών Mercedes, Jaguar και BMW – φαίνονται καλυμμένα με λάσπη και κοπριά. Στην είσοδο του χωραφιού υπήρχε εμφανής πινακίδα που έγραφε «Polite Notice – DO NOT PARK IN THE FIELD», ενώ ακριβώς από πάνω υπήρχε άλλη που ανέφερε «SHEEP IN FIELD».

Ένα μαύρο Mercedes φαίνεται να έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη ποσότητα του μείγματος, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων φαίνονται να εξετάζουν τις ζημιές. Το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης στην περιοχή είναι χρόνιο, επιδεινώνεται ωστόσο σε περιόδους αργιών και καλοκαιρινής αιχμής.

Η Αστυνομία της Κάμπρια είχε ήδη προειδοποιήσει τους επισκέπτες του εθνικού πάρκου να σταθμεύουν «σε κατάλληλα σημεία» και σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Δεν λυπάμαι τους οδηγούς», λέει μάρτυρας

Ο 25χρονος Dylan Wakley, που κατέγραψε το περιστατικό στις 3:20 μ.μ. ενώ ταξίδευε με τη σύντροφό του Emma Hudson προς το Buttermere, δήλωσε ότι δεν μπορεί να κατηγορήσει τον αγρότη. «Δεν μπορώ να τον αδικήσω. Οι οδηγοί αγνόησαν τις πινακίδες και στάθμευσαν επίτηδες στο χωράφι, οπότε καλά τους έκανε», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οποιοσδήποτε αγρότης έχει αντιμετωπίσει τουρίστες θα έχει ονειρευτεί να κάνει το ίδιο. Είναι μια μορφή δικαιοσύνης». Σύμφωνα με τον Wakley, οι οδηγοί είχαν μετακινήσει πέτρες που είχαν τοποθετηθεί για να εμποδίζουν την πρόσβαση στο χωράφι.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Wakley παρατήρησε ουρές αυτοκινήτων έξω από πλυντήριο στην κοντινή πόλη Ambleside, καθώς οι ιδιοκτήτες προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα οχήματά τους.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν τη στήριξή τους στον αγρότη. «Ποτέ μην τα βάζεις με αγρότη και ποτέ μην παρκάρεις στο χωράφι του», έγραψε ένας σχολιαστής. Άλλος πρόσθεσε: «Αν υπήρχε έλλειψη νερού και το πλυντήριο ήταν κλειστό, θα ήταν τέλειο».

Κάτοικος της περιοχής σχολίασε με χιούμορ: «Θα έπρεπε να πάρει μπόνους από την εταιρεία πλυσίματος αυτοκινήτων». Άλλος ανέφερε: «Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι εξαντλημένος από την ασέβεια ορισμένων. Αν ήταν το δικό μου χωράφι, θα έκανα πολύ χειρότερα».

Έρευνα από την αστυνομία

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Αστυνομία της Κάμπρια υπενθύμισε στους οδηγούς να σταθμεύουν «σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και «σε σημεία που δεν εμποδίζουν άλλους οδηγούς ή οχήματα έκτακτης ανάγκης».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 10 μ.μ. στις 25 Μαΐου για αναφορές οχημάτων που είχαν ψεκαστεί με κοπριά κοντά στο Rydal. Οι τοπικές ομάδες αστυνόμευσης διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αυτοκίνητα φαίνεται να είχαν σταθμεύσει σε ιδιωτική γη χωρίς άδεια. Ο αγρότης που φέρεται να προχώρησε στον ψεκασμό έχει προσεγγιστεί για σχόλιο.