Δύο επιβαίνοντες αγροτικού οχήματος στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενα χωράφια, στη Φθιώτιδα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24/5/2026), λίγο πριν τις 11:00, στον δρόμο Λαμίας – Λιβαδειάς, κοντά στη διασταύρωση για το Πολύδροσο. Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την εκτροπή και την ανατροπή του.

Σύμφωνα με το LamiaReport, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιλαίας, ένα αγροτικό με δύο επιβαίνοντες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και έφυγε από σημαντικό ύψος με αποτέλεσμα να φέρει τούμπες και να καταλήξει στα χωράφια.

Ευτυχώς το αυτοκίνητο δε χτύπησε σε μεγάλο δέντρο και φρενάρισε από τα κλαδιά της βλάστησης αφού πρώτα έφερε τούμπες.

Οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και να περπατήσουν μέχρι το ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, χωρίς να φαίνεται να έχουν χτυπήσει σοβαρά.