Ο Ολυμπιακός και ο ΝΟ Βουλιαγμένης διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στους τελικούς του πρωταθλήματος, σε μία σειρά με τεράστιο ενδιαφέρον ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες της φετινής σεζόν.

Η Βουλιαγμένη μπαίνει στους τελικούς ως κάτοχος του τίτλου, ενώ ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας 2026, έχει το πλεονέκτημα έδρας στη μάχη για το πρωτάθλημα.

Η σειρά ξεκινά από το Παπαστράτειο κολυμβητήριο, με τις δύο ομάδες να θέλουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ο οποίος θα κριθεί στις τρεις νίκες.

