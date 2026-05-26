Ο Ολυμπιακός ρίχνεται (26/5) στη «μάχη» των τελικών της Water Polo League Ανδρών, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στη σειρά των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 19:30, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, τους «πράσινους», με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στη σειρά. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις τρεις νίκες θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το MEGA News.