Το πρωινό της Τρίτης στην παραλία Ραχών επιφύλασσε μια ιδιαίτερη έκπληξη στους λουόμενους που έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρώτες βουτιές τους καθώς παρατήρησαν ένα… μαύρο πλάσμα να κινείται με ταχύτητα μέσα στα καταγάλανα νερά.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, που παρουσιάζει το θέμα, όσοι κοίταξαν πιο προσεκτικά, κατάλαβαν πως επρόκειτο για ένα αγριογούρουνο, το οποίο φαίνεται πως είχε βγει για… πρωινή άσκηση στη θάλασσα!

Κάτο το τοπικό σάιτ, «τα συγκεκριμένα ζώα έχουν αποδείξει ότι είναι δεινοί κολυμβητές και με θαυμάσια αντοχή, καθώς έχει καταγραφεί να διασχίζουν πολλά χιλιόμετρα από ακτή σε ακτή. Κάπως έτσι άλλωστε ερμηνεύεται και η αποίκηση της Εύβοιας, όπου κι εκεί συναντάμε μεγάλους πληθυσμούς από το συγκεκριμένο είδος».