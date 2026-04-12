Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν 22 επιβάτες της Hellenic Train στον σταθμό του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης το βράδυ της Ανάστασης (11/4), όταν ενημερώθηκαν ότι το δρομολόγιο των 21:50 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με το karfitsa.gr, η αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με αγριογούρουνα στην περιοχή του Μακρυγιάλου Πιερίας, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην «ποδιά» του τρένου. Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε ότι «η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 του Μ. Σαββάτου κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης».

Στο σημείο έσπευσε εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός. Εκεί, η εταιρεία διέθεσε λεωφορεία για τη μεταφορά των 22 επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό, με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δύο ώρες.