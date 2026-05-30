Μπλακ άουτ σημειώθηκε το Σάββατο (30 Μαΐου 2026) σε περιοχές του Αμαρουσίου και του Νέου Ηρακλείου, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σπίτια και καταστήματα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, τα τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση της βλάβης. Η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της ηλεκτροδότησης υπολογίζεται γύρω στις 10:30 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται, βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση του προβλήματος από τα συνεργεία, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της διακοπής.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη διακοπή της ηλεκτροδότησης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης.