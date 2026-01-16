Μια διακοπή ρεύματος στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο προκάλεσε αναταραχή στην πρωινή μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων την Παρασκευή, καθώς δύο κύριες γραμμές με μερικούς από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς στον κόσμο σταμάτησαν να λειτουργούν μετά από αναφορές για πυρκαγιά.

Τα τρένα στις γραμμές Yamanote και Keihin-Tohoku της East Japan Railway σταμάτησαν να λειτουργούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Η λειτουργία των γραμμών επανήλθε πλήρως γύρω στις 1 μ.μ., σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης.

Εκείνη την ώρα υπολογίζεται ότι μετακινούνταν προς τους προορισμούς τους σχεδόν 673.000 επιβάτες.

Βίντεο δείχνουν πρωτοφανείς σκηνές χάους και συνωστισμού στις αποβάθρες.

Η διακοπή ρεύματος σημειώθηκε μεταξύ των σταθμών Shimbashi και Shinagawa γύρω στις 3:50 π.μ.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK, λίγο πριν τις 8 π.μ. αναφέρθηκε επίσης πυρκαγιά στις γραμμές κοντά στο σταθμό Tamachi, όπου σταματούν και οι δύο γραμμές. Οι φλόγες προέρχονταν από έναν μετασχηματιστή στην περιοχή των γραμμών και η πυρκαγιά σβήστηκε σχεδόν 30 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με το NHK.

Σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από το δίκτυο NTV, επιβάτες αποβιβάστηκαν από ένα τρένο Keihin-Tohoku που είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών και περπατούσαν κατά μήκος των γραμμών για να εκκενώσουν το τρένο, με τη βοήθεια πυροσβεστών και προσωπικού των σιδηροδρόμων.

Η γραμμή Yamanote περνά από σταθμούς όπως ο Shinjuku, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Η γραμμή Keihin-Tohoku εξυπηρετεί σημαντικούς κόμβους όπως το Τόκιο και η Γιοκοχάμα.

