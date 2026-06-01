Κλειστά και ανεκμετάλλευτα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας επιχειρεί να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, μέσω ενός νέου προγράμματος ανακαίνισης που στοχεύει να τα επαναφέρει στην αγορά. Στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών μέσα στους επόμενους μήνες και η ενίσχυση της προσφοράς σε ενοικίαση ή πώληση.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα και να τεθεί σε εφαρμογή εντός Ιουνίου, προβλέπει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών οι οποίες σήμερα παραμένουν κλειστές ή χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι κατοικίες θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά, συμβάλλοντας στη βελτίωση της στεγαστικής διαθεσιμότητας.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να είναι πιο διευρυμένα σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις κλειστές κατοικίες, καθώς στην πρώτη φάση αξιολόγησης προτεραιότητα θα έχουν τα ακίνητα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται. Μετά την ανακαίνισή τους, αυτά θα μπορούν να διατεθούν προς ενοικίαση ή πώληση, ενισχύοντας την κινητικότητα στην αγορά ακινήτων.

Η επιδότηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 90% – 95% του κόστους των εργασιών, με βασικό ύψος χρηματοδότησης έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσό θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας, ενώ το ανώτατο όριο επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα εισοδηματικά όρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος από τα αρμόδια υπουργεία.