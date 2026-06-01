Η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και δυναμική, ωστόσο η πορεία της διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία ακινήτων. Οι κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα επαγγελματικά ακίνητα, οι εξοχικές κατοικίες και οι επενδύσεις υψηλής αξίας κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς, διαμορφώνοντας ένα σύνθετο σκηνικό. Παράλληλα, η ζήτηση από το εξωτερικό, οι νέες κατασκευές, οι ενεργειακές προδιαγραφές και οι καινοτόμες μορφές ιδιοκτησίας συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα στην αγορά.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται μέσα από στοιχεία και έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν από εταιρείες του κλάδου. Τα δεδομένα της GEOAXIS για τα επαγγελματικά ακίνητα, οι αναλύσεις της Elxis – At Home in Greece για τις εξοχικές κατοικίες, καθώς και τα στοιχεία συναλλαγών της RE/MAX Ελλάς, αναδεικνύουν τις διαφορές και τις νέες τάσεις που κυριαρχούν.

Ανοδική πορεία στα επαγγελματικά ακίνητα

Σύμφωνα με την ανάλυση της GEOAXIS, οι μισθωτικές αξίες στα επαγγελματικά ακίνητα συνεχίζουν ανοδικά, αν και η εικόνα παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. Μέσα στη δεκαετία, οι τιμές ενοικίασης παλαιών γραφείων αυξήθηκαν κατά περίπου 74%, ενώ στα αυτοτελή παλαιά κτίρια γραφείων η μεταβολή έφτασε το 63%.

Η αγορά γραφείων κινείται πλέον σε τρεις ταχύτητες. Τα σύγχρονα, ενεργειακά πιστοποιημένα πράσινα κτίρια συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση από μεγάλες επιχειρήσεις. Τα ανακαινισμένα παλαιότερα ακίνητα σε περιοχές προβολής διατηρούν σταθερό ενδιαφέρον, ενώ τα παλαιά χωρίς αναβαθμίσεις δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές. Η ποιότητα του ακινήτου αποκτά καθοριστική σημασία, καθώς η τοποθεσία από μόνη της δεν αρκεί πλέον. Οι ενεργειακές πιστοποιήσεις και οι σύγχρονες υποδομές αποτελούν πλέον απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Ανοδική τάση στις εξοχικές κατοικίες

Η αγορά εξοχικών κατοικιών διατηρεί την ανοδική της πορεία. Σύμφωνα με την Elxis – At Home in Greece, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 10,8%. Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από ξένους αγοραστές που αναζητούν νεόδμητες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Η ίδια μελέτη καταγράφει διαφορά μεταξύ νέων και παλαιότερων κατοικιών. Οι υπό κατασκευή ή νεότερες κατοικίες σημείωσαν σημαντική άνοδο, ενώ στις παλαιότερες παρατηρείται στροφή προς μικρότερες και πιο οικονομικές επιλογές. Η Κρήτη παραμένει πόλος έλξης της διεθνούς ζήτησης, με τις τιμές να καταγράφουν αύξηση, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το νησί.

Νέες μορφές ιδιοκτησίας

Στο πεδίο των premium κατοικιών αναδύεται η συνιδιοκτησία ή fractional ownership, που κάνει τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει η Owners, το μοντέλο αυτό επιτρέπει σε περισσότερους αγοραστές να αποκτούν ποσοστό ιδιοκτησίας σε ακίνητα υψηλής αξίας, χωρίς να απαιτείται πλήρης αγορά. Η χώρα θεωρείται πρόσφορη για ανάπτυξη του θεσμού, καθώς συνδυάζει αυξημένη τουριστική ζήτηση και ισχυρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, με την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα δημοφιλή νησιά να ξεχωρίζουν ως πιθανοί πόλοι έλξης.

Ανοδικές τιμές και υψηλή ζήτηση στις κατοικίες

Η RE/MAX Ελλάς, μέσα από τα στοιχεία των συναλλαγών της, αποτυπώνει την καθημερινή εικόνα της αγοράς. Οι τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,7% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ σημειώθηκε και άνοδος στον αριθμό των πωλήσεων. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή και η αγορά διατηρεί σταθερή ανοδική πορεία.

Τα νεόδμητα ακίνητα έως πέντε ετών παρουσίασαν αύξηση τιμών 4,1%, έναντι 3,3% στα παλαιότερα. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στη στροφή των αγοραστών προς κατοικίες νέας γενιάς, με καλύτερες ενεργειακές επιδόσεις και σύγχρονες προδιαγραφές. Στις περιοχές με τις υψηλότερες τιμές πώλησης νεόδμητων κατοικιών ξεχωρίζουν η Μύκονος, η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό, ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στη Φιλοθέη, στο Ελληνικό, στην περιοχή του Χίλτον, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, στην Πειραϊκή και στη Βούλα.

Η RE/MAX αποδίδει την άνοδο στα νεόδμητα ακίνητα τόσο στη ζήτηση για σύγχρονες κατοικίες με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος όσο και στην περιορισμένη προσφορά νέων κατασκευών, που δεν καλύπτει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Ανακατανομή ενδιαφέροντος και νέα δυναμική

Η αύξηση των τιμών δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στις παραδοσιακά ισχυρές αγορές. Νέες και ανερχόμενες περιοχές εμφανίζουν έντονη δυναμική, γεγονός που υποδηλώνει ανακατανομή του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη συνύπαρξη υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς, ενώ η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και η παρουσία ξένων επενδυτών ενισχύουν περαιτέρω την αγορά.

Το κοινό συμπέρασμα όλων των ερευνών είναι ότι η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Η τοποθεσία παραμένει σημαντική, αλλά πλέον η ποιότητα, η ενεργειακή απόδοση και η ευελιξία χρήσης καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου.