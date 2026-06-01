Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία, και αυτή θα είναι ευνοϊκή για τις ΗΠΑ και όσους στέκονται στο πλευρό μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουν οι Δημοκρατικοί και διάφοροι φαινομενικά μη πατριώτες Ρεπουμπλικάνοι ότι είναι ΠΟΛΥ πιο δύσκολο για μένα να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να διαπραγματευτώ, όταν οι πολιτικοί τύποι συνεχίζουν να «τσιρίζουν», σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί, ξανά και ξανά, ότι πρέπει να κινηθώ πιο γρήγορα, ή πιο αργά, ή να πάω σε πόλεμο, ή να μην πάω σε πόλεμο, ή οτιδήποτε άλλο. Απλά καθίστε πίσω και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος – πάντα έτσι γίνεται! Πρόεδρος DJT

Εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κλιμάκωση ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, μια εκεχειρία με ρωγμές και μια συμφωνία για τον τερματικό του πολέμου όλο και πιο μετέωρη

ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς Δευτέρα, επιφέροντας νέο πλήγμα στην εύθραυστη εκεχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου που αναφέρονταν σε νέες απαιτήσεις της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη μείωσαν τις ελπίδες για επικείμενη συμφωνία. Οι προσδοκίες αυτές είχαν ενισχυθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία στον Λίβανο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα «αμυντικών» επιθέσεων στο νότιο Ιράν το Σαββατοκύριακο, τις τρίτες μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Οι βομβαρδισμοί στόχευσαν ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) με ανάρτηση στο X.

Τα πλήγματα έγιναν, σύμφωνα με τη Centcom, σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες» που περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 πάνω από διεθνή ύδατα.

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον βάσης που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αντιμετώπισε επίθεση με drones και πυραύλους, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλη τη χώρα.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν ήδη ανταλλάξει κατηγορίες την Πέμπτη για παραβίαση της εκεχειρίας, που ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και μια επίθεση στο Κουβέιτ.

Κλιμάκωση και διπλωματικό αδιέξοδο

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ενώ Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η σύγκρουση, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα, έχει συγκλονίσει την παγκόσμια οικονομία, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Αν και τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν ενδείξεις προσέγγισης, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ σκλήρυνε τους όρους της πρότασής του, αποστέλλοντας νέα εκδοχή του κειμένου στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει αυστηρότερη στάση, κυρίως ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το CBS News μετέδωσε ότι η νέα αμερικανική πρόταση προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, με ρήτρες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πλαίσιο επανέναρξης των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ.

Η στάση της Τεχεράνης και ο ρόλος του Ισραήλ

Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να διατηρεί πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς και αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του ως θεμελιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, υπογράμμισε ότι το σχέδιο συμφωνίας «δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα» και αυτό «με πολύ αυστηρούς όρους».

Η Τεχεράνη ζητεί επίσης να περιληφθεί στον διάλογο ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με στόχο την «εξάλειψη» της Χεζμπολάχ.

Στο πεδίο των μαχών, ο ισραηλινός στρατός προελαύνει στον νότιο Λίβανο, εξαπολύοντας καθημερινές επιθέσεις, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα πλήγματα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκεχειρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, στρατηγικής σημασίας ακρόπολης που ελέγχει τον νότιο Λίβανο και το βόρειο Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις το καταλαμβάνουν από την αποχώρησή τους το 2000, έπειτα από 18 χρόνια κατοχής.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες και ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιχειρώντας να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.

Η πρόταση προβλέπει ως πρώτο βήμα τη διακοπή των επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και την αναστολή των ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή της Βηρυτού. Ο πρόεδρος Αούν φέρεται πρόθυμος να στηρίξει την πρωτοβουλία, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, για να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.