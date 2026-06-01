Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος Έμπολα στη Σαρδηνία. Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου τέθηκε σε απομόνωση και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ασθενής παρουσίασε συμπτώματα που παραπέμπουν στη νόσο. Τα δείγματα εξετάζονται από το εξειδικευμένο νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων «Λατσάρο Σπαλαντσάνι» στη Ρώμη.

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος ευρείας διασποράς του ιού στη χώρα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Δύο άνδρες σε καραντίνα στη Βραζιλία

Ανησυχία επικρατεί και στη Βραζιλία, όπου δύο άνδρες που προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα νοσηλεύονται σε απομόνωση. Οι αρχές εξετάζουν τα περιστατικά ως πιθανά κρούσματα του ιού Έμπολα.

Ο πρώτος ασθενής, ηλικίας 37 ετών, νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα μεταδοτικών νοσημάτων στο Σάο Πάολο, καθώς παρουσίασε υψηλό πυρετό. Σύμφωνα με ενημέρωση των τοπικών αρχών, διαγνώστηκε με σοβαρή μορφή μηνιγγίτιδας, ωστόσο οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα μόλυνσης από τον ιό.

Παράλληλα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο τέθηκε σε καραντίνα άνδρας από την Ουγκάντα, ο οποίος εμφάνισε βήχα, ρίγη και διάρροια μετά την άφιξή του στη χώρα. Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις του δεύτερου ασθενούς ήταν αρνητικές για τον Έμπολα, ωστόσο ο άνδρας παραμένει σε απομόνωση έως την ολοκλήρωση της διερεύνησης.