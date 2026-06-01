Το Λιμενικό Σώμα εντόπισε και διέσωσε 25 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Στην περιοχή επικρατούν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση διάσωσης και τη μεταφορά των μεταναστών προς την ξηρά.