Αεροπορικό θρίλερ εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια υπερατλαντικής πτήσης της United Airlines με προορισμό την Ισπανία, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή στη μέση της διαδρομής εξαιτίας πιθανής απειλής για την ασφάλεια.

Η πτήση UA236, ένα Boeing 767 με 190 επιβάτες και 12μελές πλήρωμα, απογειώθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 γύρω στις 18:00 από το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty με προορισμό την Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Ωστόσο, περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και επέστρεψε εσπευσμένα στο Νιούαρκ, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το χρονικό της κινητοποίησης και το τελεσίγραφο του πληρώματος

Σύμφωνα με καταγραφές των συνομιλιών του πύργου ελέγχου αλλά και μαρτυρίες επιβατών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο συναγερμός σήμανε όταν εντοπίστηκε μια ενεργή συσκευή Bluetooth, η οποία είχε μετονομαστεί με μια απειλητική λέξη τεσσάρων γραμμάτων, η οποία αναγνωρίστηκε ως η λέξη «BOMB» (Βόμβα).

Μόλις έγινε αντιληπτή η εκπομπή του συγκεκριμένου σήματος, το πλήρωμα έλαβε οδηγίες από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σικάγο και κάλεσε επανειλημμένα από τα μεγάφωνα τους επιβάτες να απενεργοποιήσουν αμέσως όλες τις συσκευές Bluetooth. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και ένα τελικό τελεσίγραφο ενός λεπτού, τουλάχιστον δύο συσκευές παρέμειναν ενεργές. Σε εκείνο το σημείο, οι πιλότοι εξέπεμψαν σήμα γενικής ανάγκης (squawk 7700) και ξεκίνησαν τη διαδικασία επιστροφής.

Εκκένωση, έλεγχοι και ταλαιπωρία επιβατών

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, το αεροσκάφος δεν κατευθύνθηκε σε πύλη, αλλά ακινητοποιήθηκε στην πίστα. Οι επιβάτες εκκένωσαν την καμπίνα μεταφέροντας μόνο τα διαβατήρια και τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου οι αστυνομικές αρχές του λιμενικού σώματος της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό έλεγχο για εκρηκτικά.

Όλοι οι ταξιδιώτες πέρασαν από νέο αυστηρό έλεγχο ασφαλείας από την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) και τη Συνοριοφυλακή (CBP) πριν τους επιτραπεί να επιβιβαστούν ξανά. Αν και η United Airlines απέφυγε να δώσει επίσημες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, οι επιβάτες αναχώρησαν τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής με αντικατάσταση πληρώματος, φτάνοντας στον προορισμό τους στην Ισπανία το απόγευμα της ίδιας ημέρας.