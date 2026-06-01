Ένας Ιταλός πολίτης που είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Κονγκό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις για πιθανή μόλυνση από τον ιό Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι ο ασθενής έχει εμφανίσει συμπτώματα που παραπέμπουν στην ασθένεια.

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, έχει τεθεί σε απομόνωση. Το δείγμα του αναμένεται να εξεταστεί στο νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο εργαστήριο για τέτοιες περιπτώσεις.

Από το υπουργείο Υγείας της Ρώμης τονίστηκε εκ νέου ότι ο κίνδυνος εκτεταμένης διασποράς ή σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα στην Ιταλία παραμένει πολύ χαμηλός, ενώ οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την υπόθεση.