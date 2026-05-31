Ανείπωτος θρήνος επικρατεί στην Πάτρα και την Αρχαία Ολυμπία μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου 2026, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν πατέρα και τον γιο του.

Μια κυριακάτικη βόλτα με μοτοσυκλέτα μετατράπηκε μέσα σε λίγες στιγμές σε οικογενειακό εφιάλτη, βυθίζοντας στο πένθος τους συγγενείς, τους φίλους αλλά και την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής με κατεύθυνση προς το Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος». Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν ο πατέρας και ο γιος του εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για να επιχειρήσουν οι διασώστες και οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αναβάτες φορούσαν κράνος.

Κάτοικοι της περιοχής επεσήμαναν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν, τονίζοντας ότι τα έργα που εκτελούνται εκεί για χρόνια ενδέχεται να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τους οδηγούς.

Τα θύματα της τραγωδίας και οι ηλικίες τους

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι ο Διονύσιος Γκέκας και ο γιος του, Ηλίας-Κωνσταντίνος, με καταγωγή από την Αρχαία Ολυμπία, οι οποίοι διέμεναν στην περιοχή Κοτρώνη.

Αναφορικά με την ηλικία των θυμάτων, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, μαθητή της Β’ Λυκείου, ενώ μεταγενέστερες αναφορές προσδιορίζουν τις ηλικίες τους στα 46 και 20 έτη αντίστοιχα.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε ακαριαία μοιραία για τον νεαρό, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, εξέπνευσε επί τόπου.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

Το προφίλ του πατέρα και ο θρήνος για τον νεαρό

Ο πατέρας περιγράφεται από το περιβάλλον του ως ένας ιδιαίτερα έμπειρος οδηγός, ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα και πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια και μεγάλες αποστάσεις.

Ήταν γνωστός ως ένας σωστός οικογενειάρχης που εργαζόταν σκληρά, έχοντας δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια επιχείρηση ανακύκλωσης.

Ο νεαρός γιος του, που έχασε τη ζωή του τόσο πρόωρα, ήταν ένα παιδί ιδιαίτερα ευγενικό και αγαπητό, με μεγάλη αγάπη για το μπάσκετ.

Φίλοι και συγγενείς δηλώνουν σοκαρισμένοι από την ξαφνική απώλεια, ενώ η αδελφή του πατέρα ανέφερε στο newsit.gr ότι η οικογένεια προσπαθεί να βρει τη δύναμη να διαχειριστεί την τραγωδία, καθώς δεν είχαν ακόμη πλήρη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πίσω τους αφήνουν τη σύζυγο και τη δεύτερη κόρη της οικογένειας, που καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν αυτή τη διπλή απώλεια.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.