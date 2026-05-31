Μια ιδιαίτερη και άκρως χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε στην Πούσκας Αρένα, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για τον τελικό του Champions League και είχε μια απρόσμενη συνάντηση με τη γνωστή content creator ποδοσφαιρικού περιεχομένου, Σελίν Ντεπτ, και τον σύντροφό της, Μισέλ Καλεμπό.

Η influencer, με ύψος 1,81 μ., στάθηκε δίπλα στον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική εικόνα σύγκρισης ύψους, με τον Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει εντυπωσιακά με τα 2,11 μ. του.

Η συνέχεια όμως έκρυβε την έκπληξη, καθώς λίγο αργότερα δίπλα στον Έλληνα άσο βρέθηκε ο Μισέλ Καλεμπό, ο οποίος με ύψος 2,10 μ. πλησίασε σχεδόν απόλυτα τον Αντετοκούνμπο, προσφέροντας μια απολαυστική «μονομαχία» στο… ύψος.

Οι τρεις τους πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, ενώ το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral μέσα από τα social media της Ντεπτ, συνοδευόμενο από χιουμοριστική λεζάντα που τράβηξε επίσης την προσοχή των fans.