Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν περιορίστηκε απλώς στην παρουσία του στις εξέδρες του μεγάλου τελικού του Champions League, αλλά είχε και ενεργό ρόλο στις εκδηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει από κοντά τη μονομαχία ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ και, μετά τη λήξη του αγώνα, ανέλαβε να απονείμει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Αποδέκτης της διάκρισης ήταν ο Βιτίνια, ο οποίος ξεχώρισε με την εμφάνισή του στον τελικό και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.