Με ιδιαίτερα χιουμοριστική διάθεση συνεχάρη ο Πανθρακικός την Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League, θυμίζοντας παράλληλα ένα… ξεχασμένο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι από το 2009.

Η ομάδα της Κομοτηνής, που επέστρεψε στη Super League 2, απηύθυνε δημόσιο μήνυμα προς τους Παριζιάνους μέσω social media, συγχαίροντάς τους για την ευρωπαϊκή τους επιτυχία, αλλά δεν παρέλειψε να ρίξει και τη δική της «σπόντα».

Με χιουμοριστικό τόνο, ο Πανθρακικός αναφέρθηκε στο φιλικό του 2009, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1, γράφοντας ουσιαστικά πως περιμένει… ρεβάνς, αναρωτώμενος αν η Παρί θα καταφέρει κάποτε να τον κερδίσει.

Το περιστατικό είχε γίνει στις 23 Ιουλίου 2009, σε αναμέτρηση προετοιμασίας, όπου η γαλλική ομάδα είχε προηγηθεί, πριν ο Πανθρακικός ισοφαρίσει και διαμορφωθεί το τελικό 1-1.