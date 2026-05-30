Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε την κυριαρχία της στην Ευρώπη, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και προσθέτοντας ακόμη ένα σπουδαίο τρόπαιο στη συλλογή της.

Η επιτυχία προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φίλους των Παριζιάνων, οι οποίοι κατέκλυσαν δρόμους και πλατείες της γαλλικής πρωτεύουσας αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού.

Ωστόσο, οι εορτασμοί δεν κύλησαν παντού ομαλά, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης σημειώθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές προχώρησαν σε επεμβάσεις σε διάφορα σημεία του Παρισιού, χρησιμοποιώντας τόσο ειδικές μονάδες όσο και ομάδες δικυκλιστών, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω εντάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League και συνεχίζει να γράφει τον θρύλο της, μαζί με όλους τους φιλάθλους της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν καλεί όλους να ζήσουν αυτή την ιστορική στιγμή με υπερηφάνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό, ώστε αυτή η γιορτή να αντικατοπτρίζει την εικόνα αυτής της εξαιρετικής σεζόν: λαϊκή, ενωμένη και υποδειγματική».