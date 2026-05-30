Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν με ιδιαίτερη αγωνία την αναμέτρηση ήταν και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού δεν έκρυψε το άγχος του όσο πλησίαζε η «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, εκφράζοντας δημόσια την αγωνία του μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ωστόσο, μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, πανηγυρίζοντας με ενθουσιασμό την επιτυχία της γαλλικής ομάδας και δείχνοντας πόσο πολύ έζησε κάθε στιγμή του μεγάλου τελικού.