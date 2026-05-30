Μετά το κληρονομικό δίκαιο εκσυγχρονίζεται και ο νόμος που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών σε πολυκατοικίες ή άλλες μορφές ιδιοκτησίας.

Το στίγμα της νομοθετικής μεταρρύθμισης, που έρχεται να αλλάξει το πλαίσιο που ισχύει από το μακρινό 1929 έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από τους Δελφούς, όπου διεξάγονται οι εργασίες της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η σημασία της εξαγγελθείσας νομοθετικής μεταβολής εκτιμάται από νομικούς ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στα χρόνια που μεσολάβησαν έχουν αλλάξει άρδην οι σχέσεις των συνιδιοκτητών στις πολυκατοικίες ή σε κάθετες ιδιοκτησίες. Η τεχνολογία και η οικονομική ζωή έχουν επιδράσει στις σχέσεις αυτές, μέσω νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα η βραχυχρόνια μίσθωση. Ενδεικτικό της αναγκαιότητας του εκσυγχρονισμού του νόμου αυτού, κατά ίδιες πηγές, είναι το γεγονός ότι ο νόμος αυτός είχε σχεδιαστεί και ψηφιστεί όταν ακόμα οι πολυκατοικίες έκαναν δειλά δειλά την εμφάνισή τους στο αστικό τοπίο, ενώ από τότε μέχρι σήμερα τέτοιες μορφές ιδιοκτησίας έχουν καταστεί κυρίαρχες μορφές που συνεχώς εξελίσσονται.

Παράλληλα , ο υπουργός Δικαιοσύνης έστειλε μήνυμα προς στους επενδυτές ότι θα υπάρχει στην Ελλάδα σταθερότητα σχετικά με την λειτουργία και ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης και αφετέρου δεσμεύτηκε ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα γίνουν μόνο αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικηγορικού σώματος. Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης, επισήμανε ότι αν και έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάβαση στην Δικαιοσύνη και ειδικά στα δικαστήρια της Αθήνας, ωστόσο μόνο το 5 με 10% των αγωγών κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας επισήμανε ότι «η ανάγκη αλλαγών και η δραματική υστέρηση, που παρουσίαζε η χώρα μας στους δείκτες απονομής της Δικαιοσύνης μας ώθησε να τολμήσουμε μέτρα, που τα συζητούσαμε δεκαετίες ολόκληρες» και προσέθεσε:

«Ο δικηγόρος, πρόσθεσε , δεν είναι απλώς ένας επαγγελματίας του δικαίου. Είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, υπερασπιστής των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη, εγγυητής της ισότιμης πρόσβασης όλων στη δικαστική προστασία» και κατέληξε λέγοντας πως «Η Κυβέρνηση απέδειξε ότι τιμά το ρόλο του δικηγόρου ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης όχι ρητορικά, αλλά ουσιαστικά, κυρίως με την ανάθεση οιονεί δικαιοδοτικού έργου και την ανάδειξη του δικηγορικού σώματος σε θεσμικό συνομιλητή μας και συνδιαμορφωτή των σχεδίων νόμων, που εισηγούμεθα».

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, όπως χαρακτηριστικά είπε «δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί «στο πρωταρχικό θέμα, της δίκη των Τεμπών — τη δίκη που απασχολεί βαθύτατα ολόκληρη την ελληνική κοινωνία» και συνέχισε:

«Η τραγωδία των Τεμπών, μας επιβάλλει να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη. Το δικηγορικό σώμα, διά των Δικηγορικών Συλλόγων, έχει δηλώσει παράστασή προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόκειται για πράξη θεσμικής υπευθυνότητας. Μόνος γνώμονάς μας είναι η εύρεση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης. Το οφείλουμε στα θύματα, στους οικείους τους, στην κοινωνία και στην ιστορία μας».

Παράλληλα, ο κ. Κουτσόλαμπρος επισήμανε:

«Η νομιμοποίηση των Δικηγορικών Συλλόγων ως παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας σε μια τέτοια δίκη μείζονος εθνικής σημασίας είναι ορόσημο στην ιστορία του σώματος: υπογραμμίζει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι οι Σύλλογοι δεν σιωπούμε απέναντι σε μεγάλα δικαϊκά διακυβεύματα, αλλά παίρνουμε θέση και παρεμβαίνουμε με τον δικονομικά προσήκοντα τρόπο ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Ειδική αναφορά, έκανε ο πρόεδρος της Ολομέλειας στις εταιρείες διαχείρισης aπαιτήσεων – funds, τονίζοντας:

«Ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα που απασχολεί το δικηγορικό σώμα — αλλά και σύσσωμη την ελληνική κοινωνία — είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές που εκδηλώνουν τόσο τράπεζες όσο και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων» και στηλίτευσε τις καταχρηστικές συμπεριφορές εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών, θέτουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά τους δικαιώματα και εκδηλώνουν απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών.

Σχετικά, με την αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων, ο κ. Κουτσόλαμπρος, ανέφερε:

«Η αναμόρφωση του Κώδικα είναι ένα από τα μείζονα εγχειρήματα της προηγούμενης αλλά και της παρούσας Ολομέλειας. Η αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ολομέλειας, ανέλαβε το ιστορικό έργο της σύνταξης ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου — που θα καλύπτει τα θέματα από την άσκηση και την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, έως τα ασυμβίβαστα, τις αμοιβές και το πειθαρχικό δίκαιο».

Η οικοδέσποινα της Ολομέλειας, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας Σταυρούλα Πήττα, ανέφερε ότι η παρουσία των συναδέλφων της στην πρωτεύουσα της Φωκίδας «επικυρώνει την βαθιά σύνδεση του τόπου με τις έννοιες της ελευθερίας και της συγκροτημένης πολιτείας, ενώ υπενθυμίζει πανηγυρικά τον καθοριστικό ρόλο του δικηγόρου ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων του πολίτη, ως θεματοφύλακα της δικαιοσύνης, αλλά και ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής».