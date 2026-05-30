Η επίθεση λύκου στη Φωκίδα συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς η κτηνοτρόφος που βρέθηκε αντιμέτωπη με το άγριο ζώο περιέγραψε εκ νέου τις δραματικές στιγμές που έζησε, ενώ είχε βγάλει το κοπάδι της για βοσκή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η γυναίκα ανέφερε ότι ο λύκος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά μπροστά της. «Βρισκόμουν με τα ζώα, όταν πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μου ο λύκος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο λύκος δεν πήγε προς τα ζώα, αλλά έκανε επίθεση σε μένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις κινήσεις της, εξήγησε ότι προσπάθησε να απωθήσει το ζώο χρησιμοποιώντας τη γκλίτσα της. «Προσπάθησα να τον διώξω με τη γκλίτσα, προσπάθησα να αμυνθώ, δεν μπορούσα να τον σκοτώσω», ανέφερε, περιγράφοντας την ένταση των στιγμών.

Η κτηνοτρόφος υποστήριξε ότι το πρόβλημα με τους λύκους έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στους ανθρώπους της υπαίθρου. «Έχουμε σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ζώα ελεύθερα, έχουν γίνει ζημιές», είπε, προσθέτοντας πως «σε αυτή την τοποθεσία όπου μου επιτέθηκε ο λύκος πηγαίνω 35 χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο περιστατικό».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν είχε μαζί της τα σκυλιά φύλαξης, εξήγησε ότι εκείνη την ημέρα δεν την συνόδευαν. «Δεν είχα τα σκυλιά μαζί μου, ήταν στο μαντρί, ήταν σε ζευγάρωμα και δεν είχαν έρθει εκείνη την ημέρα», ανέφερε.