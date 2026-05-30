Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι εξακολουθούμε να αιφνιδιαζόμαστε. Χρόνια τώρα, όλοι οι σοβαροί επιστήμονες προειδοποιούν σε όλους τους τόνους για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και, παρ’ όλ’ αυτά, κάθε φορά που δημοσιεύεται μια είδηση, ένας πίνακας ή μια στατιστική πέφτουμε από τα σύννεφα. Ετσι συνέβη αυτή την εβδομάδα με τους πρώιμους καύσωνες στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία ή το Βέλγιο, έτσι θα συμβεί και όταν έρθει ο πρώτος καύσωνας στην Ελλάδα.

Κι όμως, τα στοιχεία είναι γνωστά. Τα τελευταία 11 χρόνια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, με το 2024, το 2023 και το 2025 να καταλαμβάνουν, με αυτή τη σειρά, τις πρώτες θέσεις. Ερευνα της επιθεώρησης «Nature Medicine» σε 30 χώρες έδειξε ότι οι θάνατοι που σημειώθηκαν από το 2022 ως το 2024 στην Ευρώπη λόγω υπερβολικής ζέστης ξεπέρασαν τους 172.000. Και διάφοροι δείκτες από τις αρχές του 2026 προαναγγέλλουν ότι φέτος θα έχουμε άλλο ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, ενώ από τον Οκτώβριο περιμένουμε ένα «σούπερ Ελ Νίνιο», διάρκειας πολλών μηνών, που θα καταπονήσει οικονομίες ήδη πιεσμένες από την ακρίβεια, την επισιτιστική ασφάλεια και την έλλειψη νερού.

Δεν θερμαίνεται βέβαια όλη η Ευρώπη με τον ίδιο ρυθμό. Οπως γράφει στο σημερινό αφιέρωμα στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, η αύξηση της θερμοκρασίας τα τελευταία 30 χρόνια στα Βαλκάνια και τις χώρες μακριά από τη θάλασσα ξεπέρασε τους δύο βαθμούς, ενώ στις χώρες κοντά στον Ατλαντικό περιορίστηκε στον έναν βαθμό. Η αύξηση στην Ελλάδα έφτασε τον 1,5 βαθμό αυτό το χρονικό διάστημα, εμφανίζοντας κι εδώ γεωγραφικές διακυμάνσεις. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι τις επόμενες δεκαετίες η τάση αυτή θα συνεχιστεί, με όλες τις συνέπειες που έχει για τη βιοποικιλότητα, τα δάση και την ανθρώπινη υγεία, αν δεν περιοριστούν οι εκπομπές των θερμοκηπιακών αερίων λόγω χρήσης ορυκτών καυσίμων και αν δεν προχωρήσει η ανθρωπότητα σε μια κοινωνικά δίκαιη οικολογική μετάβαση.

Η κλιματική αλλαγή δεν προσφέρεται πλέον για αμφισβητήσεις ούτε για ατέλειωτες επιστημονικές και ιδεολογικές συζητήσεις. Αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα που πρέπει να καταπολεμήσουμε επειγόντως και με όλα τα μέσα. Γιατί το περιβάλλον είμαστε εμείς!