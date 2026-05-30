Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στη Λίβερπουλ, καθώς δημοσιεύματα που επικαλείται ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρουν ότι ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τον σύλλογο. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της σεζόν, η διοίκηση φέρεται να έχει καταλήξει στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, βάζοντας πρόωρο τέλος στη συνεργασία με τον Ολλανδό προπονητή.

Ο Σλοτ είχε αναλάβει την ομάδα το 2024 με στόχο να συνεχίσει την πορεία των «Reds» στη μετά-Κλοπ εποχή, ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, το οποίο είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παράλληλα, στο εσωτερικό της Λίβερπουλ έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη μέρα και το πρόσωπο που θα κληθεί να αναλάβει την καθοδήγηση της ομάδας.