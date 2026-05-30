Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής (29/5) η αιφνίδια εμφάνιση αεροστρόβιλου σε πίστα karting στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας στιγμές πανικού ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Οι ισχυρές ριπές του ανέμου παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, ωστόσο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές. Το έντονο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση στους επισκέπτες, καθώς ο άνεμος σήκωσε εξοπλισμό που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της πίστας.

Παρά την ένταση του αεροστρόβιλου, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τα σημεία κινδύνου, ενώ η άμεση παρέμβαση των υπευθύνων συνέβαλε στην αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Μετά το πέρασμα του φαινομένου, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης πραγματοποίησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών και να διασφαλιστεί ότι ο χώρος παραμένει ασφαλής για εργαζόμενους και επισκέπτες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή που ο αεροστρόβιλος περνά από την περιοχή, σηκώνοντας αντικείμενα και προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Προειδοποιήσεις από μετεωρολόγους

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι παρόμοια φαινόμενα μπορούν να εκδηλωθούν αιφνίδια και τοπικά, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν την παραμονή σε ανοιχτούς χώρους όταν επικρατούν ισχυρά καιρικά φαινόμενα.