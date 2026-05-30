Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στα Γιάννενα, στην οδό Μακρυγιάννη.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τους γιατρούς να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο αιμάτωμα που έχει υποστεί στο κεφάλι, έπειτα από τη σύγκρουση με Ι.Χ.

Η κλινική του εικόνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, χωρίς να υπάρχει αισιοδοξία από την ιατρική ομάδα της ΜΕΘ, η οποία προετοιμάζεται για κάθε πιθανό σενάριο. Οι επόμενες ώρες και ημέρες κρίνονται καθοριστικές, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εξετάσεις για την εκτίμηση της εγκεφαλικής λειτουργίας, λόγω των βαριών και εκτεταμένων κακώσεων στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα, έντονη οργή προκαλεί η στάση ορισμένων πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο του τροχαίου. Παρότι έχουν καταγράψει βίντεο και φωτογραφίες, τις οποίες έχουν αναρτήσει στα social media, δεν έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση της Τροχαίας να προσέλθουν και να καταθέσουν ως αυτόπτες μάρτυρες.

Η ανακοίνωση της τροχαίας

«Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».